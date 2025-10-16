Nasce Radio UnitelmaSapienza, Botta “Proiettati verso il futuro”

ROMA (ITALPRESS) – Presentata la nuova web radio di UnitelmaSapienza. La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso la Sala Conferenza dell’Ateneo telematico, a Roma, e in diretta sul canale Youtube. Radio UnitelmaSapienza nasce con l’obiettivo di valorizzare le attività dell’università attraverso uno spazio di comunicazione dinamico e inclusivo con al centro la comunità accademica. Un canale innovativo di divulgazione e approfondimento, con format su tematiche di attualità e sui principali ambiti scientifico-disciplinari.

“Radio UnitelmaSapienza vuole essere un segnale chiaro e forte, simbolo di un’Università che guarda avanti ed è proiettata verso il futuro – ha detto il Rettore Bruno Botta -. L’obiettivo è quello di valorizzare tutte le nostre attività sia in ambito disciplinare che di ricerca. Siamo un’Università digitale, dobbiamo farci conoscere per il valore aggiunto e le opportunità che offriamo ai nostri studenti. La radio sarà un vettore fondamentale per essere uno strumento divulgativo su temi e questioni per noi fondanti come sostenibilità, parità di genere, giurisprudenza ed economia”.

Per il Direttore Generale di UnitelmaSapienza, Mauro Giustozzi, “la radio è un progetto di comunicazione in cui abbiamo investito molto perchè per noi è una componente essenziale di questa nuova visione di Università che vogliamo dare. L’Università non deve essere solo un luogo in cui studiare, ma deve formare e coinvolgere lo studente a 360 gradi”.

Alla presentazione è intervenuto anche Fabio Frizzi, compositore e musicista Octopus Music Factory: “E’ un onore essere qui per l’inaugurazione della nuova radio per un ateneo che si rinnova in modo importante. Nella radio ho sempre trovato una grande comunicazione e la possibilità di stare insieme agli altri e raccontarsi tante cose. Il filo della radio è unico”.

“E’ una giornata speciale. Nasce un’altra voce per questa Università. Non posso che essere contenta di questa novità, Radio UnitelmaSapienza si trova in totale sinergia con Radio Sapienza. La radio potrà permettere una narrazione alternativa e una voce diversa, quella dei giovani e delle nuove generazioni”, aggiunge Mihaela Gavrila, Responsabile scientifico Radio Sapienza e Presidente RadUni – Associazione Italiana dei Media e degli Operatori Radiofonici Universitari.

“Sono rimasto molto colpito dall’organizzazione e dell’attenzione che c’è in questo ateneo. E’ una novità molto importante per i giovani, che hanno voglia e desiderio di fare radio e lo scopriremo nei prossimi anni con Radio UnitelmaSapienza”, le parole di Gianfranco Valenti, speaker RAI Radio2.

Intervenuti nel corso della presentazione anche Roberto Sciarrone, Responsabile di Radio UnitelmaSapienza; Massimiliano Montefusco, General Manager RDS – Radio Dimensione Suono; Anna Maria Genzano, Direttrice Relazioni Interne, Esterne e Affari Istituzionali RTL 102.5; Marco Lanzarone, Direttore Radio digitali specializzate e podcast RAI; Mimmo Mazza, Direttore responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno e Massimo Bonelli, Direttore artistico Primo Maggio; Wad, Speaker Radio DeeJay, e Barbara Blago (Barby DJ), Regista Radio DeeJay.

