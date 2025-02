Nascerà a Enna il nuovo movimento di Lagalla, Lombardo e Micciché

Il 22 marzo il primo appuntamento

PALERMO – La data c’è ed è quella del 22 marzo: sarà allora che nascerà ufficialmente il nuovo movimento di Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Micciché che potrebbe chiamarsi “Stella del Sud”.

Il nome non è ancora certo, visto che non avrebbe riscosso unanime consenso, ma al momento è l’ipotesi più accreditata: un marchio che richiamerebbe l’esperienza di Grande Sud e che sarebbe stato proprio Micciché a proporre.

L’incontro a Palermo

Questo pomeriggio, come riporta l’Adnkronos, i tre leader si sono riuniti a Palermo per una riunione durata un’ora circa. Un incontro utile a fissare la data e il luogo: la sala non è stata ancora ufficializzata ma la scelta di Enna è indicativa della voglia di coinvolgere attivisti e amministratori da ogni parte dell’Isola.

Il nuovo movimento non è ancora nato ma sarebbero in tanti, nel centrodestra, a guardare con interesse a quello che si muove nell’area moderata della coalizione. Il primo banco di prova saranno le Provinciali del prossimo 27 aprile, a cui i partiti arriveranno con singole liste che serviranno anche a pesare il nuovo movimento.