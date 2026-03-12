Nascondeva 65 kg droga in casa, 35enne romana tradita da passeggiate con il cane

ROMA (ITALPRESS) – Custodiva in casa un bazar della droga, con un’offerta di 65 kg tra hashish, marijuana e cocaina, ripartita in oltre 640 panetti, a loro volta contrassegnati da diciture e grafiche in stile “cartoon” o arricchite da elementi illustrativi stilizzati richiamanti scenari montani e marittimi. Tradita da un dettaglio apparentemente ordinario, una trentaquattrenne romana è stata arrestata dalla Polizia di Stato ad Ostia.

Sono state le passeggiate quotidiane con il suo cane di piccola taglia, cadenzate sempre negli stessi orari, a richiamare l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile e del X Distretto Lido di Roma, che da giorni avevano acceso i riflettori sulla donna. Quel dettaglio, apparentemente consuetudinario, si è rivelato un tassello utile per ricostruire le sue abitudini e per intercettarla in strada, una volta raccolti gli elementi utili per procedere ad una perquisizione domiciliare.

I sospetti degli agenti hanno trovato conferma tra le sue mura domestiche, quando la giovane, vistati scoperta, ha vuotato il sacco.

All’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati 65 kg di sostanza stupefacente, prevalentemente di tipo hashish, e compiutamente ripartita in oltre 640 panetti contrassegnati da grafiche ed elementi iconografici raffiguranti cartoni animati o paesaggi di mare e di montagna. Il quantitativo di droga rinvenuta conta anche dosi preconfezionate di marijuana e cocaina.

Tra la camera da letto e la cucina, in nascondigli ricavati dal letto e dal mobilio, sono stati ritrovati materiale per il confezionamento ed un foglio A4 con il rendiconto della attività.

Al termine degli accertamenti, per la giovane sono scattate le manette. E’ ora accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dalla Autorità giudiziaria.

– Foto: ufficio stampa Polizia di Stato –

