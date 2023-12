Festività natalizie: dove e cosa mangiare a Palermo

Le festività natalizie stanno arrivando e con esse il desiderio di condividere momenti sereni e felici con i propri parenti e amici. I ristoranti sono pronti ad accogliere chi desidera trascorrere le feste fuori casa, risparmiandosi dallo stress di dover cucinare. La tradizione vuole che il 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, tutti i palermitani gustino le irresistibili arancine, piatto tipico siciliano che viene preparato in casa o acquistato presso pasticcerie o rosticcerie. In questo giorno, la città si colora di tradizioni culinarie uniche e le tavole si imbandiscono di sapori colmi di storia. Le feste natalizie sono anche un’occasione per organizzare pranzi e cene con amici e colleghi, per scambiarsi doni e auguri sinceri. Molte persone amano regalare prodotti culinari come prelibati panettoni artigianali, ceste e scatole di cioccolatini, vini e liquori. La condivisione però va oltre la tavola imbandita: è il piacere di stare insieme che rende queste feste magiche e autentiche.

Pasticceria La Martorana: idee regalo per un dolce Natale

La pasticceria La Martorana è situata a Palermo, in via Vittorio Emanuele, 196, nello stesso luogo in cui sorgeva, in passato, l’antica pasticceria La Martorana. È il luogo adatto in cui poter condividere un momento di spensieratezza, con amici e parenti, in occasione delle festività natalizie. Pasticceria, gelateria, bistrot e sala da tè, nasce a settembre nel 2020 e presenta spazi interni ed esterni, in cui vengono servite torte di credenza e tè. La caffetteria della Pasticceria Martorana propone “Special Coffee”: caffè speciali all’americana e alla francese. La Martorana è nella Guida del Gambero Rosso ed è premiata con due chicchi e due tazzine. In occasione del periodo natalizio, l’azienda produce panettoni artigianali con lievito madre e a lenta lievitazione, in grado di accontentare i gusti di tutti: dal panettone tradizionale si passa a quello ripieno al pistacchio e ai frutti di bosco, al gianduia, alla mandorla e al pistacchio. Per la festa di Santa Lucia è possibile gustare le arancine, la cuccìa e le panelle dolci, cibi tipici che rispettano la tradizione siciliana. In occasione delle festività natalizie, i dolci che non sono mancare sono: cassata, buccellato e torrone. La cucina è curata dall’Osteria Ballarò. La Pasticceria Martorana, quindi, è il posto ideale in cui scambiarsi gli auguri di Natale e in cui acquistare idee regalo di qualità.

Osteria Ballarò: un viaggio gastronomico tra tradizione e innovazione

L’Osteria Ballarò costituisce da dieci anni un punto di riferimento a livello locale, nazionale e internazionale. Ha recentemente ospitato il magnate giapponese Kaoru Nakajima e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. È situata nelle vicinanze di Piazza Borsa, all’interno delle antiche scuderie di Palazzo Cattolica. La cucina utilizza materie prime di eccellenza del territorio e rivisita in chiave moderna i piatti tipici della tradizione siciliana. È il luogo ideale in cui poter trascorrere le feste natalizie in compagnia di familiari, colleghi e amici. In tale occasione, sarà possibile pranzare e cenare, ordinando le pietanze da un menu alla carta. Presso l’Osteria Ballarò i clienti vivono una vera e propria esperienza: all’interno, infatti, vi sono colonne del ‘400 ed è possibile immergersi nel clima storico dell’epoca. La carta dei vini propone più di seicento etichette locali e internazionali, offrendo una selezione che abbraccia i gusti più raffinati ed esigenti. L’osteria dispone di un parcheggio privato convenzionato, totalmente gratuito per i clienti e propone catering per grandi eventi privati. L’atmosfera unica dell’Osteria Ballarò, arricchita dalla storia e dalla cultura siciliana, rende ogni visita un’esperienza indimenticabile, ancor più se vissuta con i propri cari, all’interno della magica cornice di una sala addobbata con decorazioni e alberi di Natale.