Naufragio a Lampedusa, funerale per la bimba di 11 mesi e il padre

Le esequie a Canicattì, presente la mamma sopravvissuta

PALERMO – Al cimitero di Canicattì si sta svolgendo il funerale della bambina di 11 mesi, del papà e di un altro migrante annegati mercoledì scorso nel naufragio di due barconi a 14 miglia da Lampedusa.

La mamma sopravvissuta accanto alle bare

Accanto alle bare c’è Uba, mamma della piccola. La venticinquenne somala salvata dalla guardia costiera in mare aperto ha voluto fare un ulteriore riconoscimento fotografico delle salme, dopo quello avvenuto all’hotspot di Lampedusa nelle ore immediatamente successive alla tragedia.

Accanto ad Uba c’è il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, unico rappresentante istituzionale presente al cimitero quando nei giorni scorsi sono arrivati i tre feretri.

La scelta della sepoltura

La donna somala inizialmente aveva fatto sapere di voler portare con sé, in un altro paese, le salme della figlioletta e del marito. Poi ha cambiato idea, accettando la tumulazione al cimitero di Canicattì, ma scegliendo il seppellimento in campo e non nei loculi messi a disposizione dal Comune.

