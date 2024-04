Nazione Futura, la due giorni sullo sbarco in Sicilia dell’associazione

L'assemblea della formazione di conservatori

CATANIA – Una due giorni nella roof top dell’Hotel La Griffe a Roma, con relatori e sostenitori dell’idea degli Stati Uniti d’Europa e l’Europa delle Nazioni proposta dall’associazione dei conservatori Nazione Futura, nata dall’idea del giovane editore e giornalista Francesco Giubilei.

Nella serata di venerdì si sono alternati gli interventi di Giuliano Amato, presidente della corte costituzionale ed ex premier, Maria Elena boschi parlamentare ed ex ministro di italia Viva, Giuseppe Provenzano parlamentare ed ex ministro PD, Giovanni Orsina politologo, Mario Sechi direttore del quotidiano Libero, Chicco Testa imprenditore.

L’assemblea di Nazione Futura

Nella giornata di sabato ha avuto luogo l’assemblea nazionale di Nazione Futura nella quale, tra gli altri, segnaliamo l’intervento di Salvo Monciino il quale ha annunciato lo sbarco in Sicilia del think thank di cui sarà responsabile territoriale.

“Nazione futura in sicilia è la scommessa del gruppo di amici con i quali da anni mi spendo in politica nel nostro territorio – dice Monciino – Melita, Massimo e tanti altri, e rappresenta la voglia di promuovere una spinta culturale che rimetta al centro i valori fondanti della civiltà occidentale. L’Italia può ambire ad una leadership vera nel mediterraneo, che sia trainante per l’Europa e tutto l’occidente. Contiamo di far nascere tanti circoli in sicilia per stimolare un confronto costruttivo che influenzi l’agenda politica della nostra Nazione”.

“A maggio – conclude Monciino. Giubilei ed altri amici verranno a trovarci, organizzeremo un evento per l’occasione per iniziare a confrontarci con i nostri amici e compagni di viaggio”.

Come riferisce uno degli organizzatori, “Ho voluto esserci all’assemblea di Nazione Futura perchè credo fortemente nel potenziale di questa associazione a cui partecipo con il mio collega Zignale che non ha potuto esserci per motivi di lavoro. Insieme a Salvo Monciino abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura affinché si possano divulgare le idee e i valori conservatori che riteniamo possano dare linfa vitale alla nostra terra. Crediamo che insieme a Francesco Giubilei e a tutti gli altri amici di Nazione futura possiamo costruire l’Italia di domani”.