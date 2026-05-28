Previste demolizioni, delocalizzazioni e opere contro il rischio idrogeologico.

Arrivano nuovi interventi per fronteggiare il rischio frane a Niscemi. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha annunciato la firma dei decreti che daranno il via ai programmi destinati alla demolizione degli immobili nelle aree a rischio, alla delocalizzazione delle famiglie coinvolte e agli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Musumeci: “Firmati i decreti per gli interventi a Niscemi”

“Ho firmato, come stabilito dalla legge, i decreti che prevedono l’attuazione dei programmi di intervento per gli eventi franosi verificatisi a Niscemi”, ha dichiarato il ministro Nello Musumeci. Gli interventi previsti riguardano sia le abitazioni private sia gli edifici pubblici che ricadono nelle aree considerate a rischio.

“I programmi – spiega il ministro – riguardano la demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell’area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata, la concessione di contributi per la delocalizzazione dei proprietari degli immobili demoliti e gli interventi di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro”. Una parte consistente delle risorse sarà destinata proprio agli immobili presenti nella fascia di sicurezza.

“Gli immobili localizzati nella fascia di sicurezza sono 278”

Per il programma relativo alle demolizioni e alle delocalizzazioni, “è previsto un limite di spesa di 75 milioni di euro – prosegue – di cui circa 22 milioni per le attività di demolizione nella fascia di sicurezza di 50 metri e circa 53 milioni per i contributi di delocalizzazione. Gli immobili localizzati nella fascia di sicurezza sono 278”. Le somme serviranno quindi sia per l’abbattimento degli edifici sia per sostenere economicamente i proprietari costretti a trasferirsi.

Gli interventi contro il rischio idrogeologico

Un secondo pacchetto di risorse sarà destinato invece alla prevenzione strutturale e alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per le quali è previsto un costo complessivo di 75 milioni di euro. “Sono compresi 20 interventi relativi alla Frana Nord, per 22 milioni e 300 mila euro, – aggiunge Musumeci – di 27 milioni e 400 mila euro per la Frana Centrale e di 7 milioni e 350 mila euro per la Frana Sud”.

Tra le opere previste figurano anche i lavori sul Torrente Benefizio ai quali sono destinati 16 milioni e 400 mila euro. Infine, sarà attuato un piano di monitoraggio del costo di 1 milione e 550 mila euro.

“I programmi, proposti dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, sono stati da me illustrati e sottoposti all’approvazione del governo. Saranno realizzati attraverso provvedimenti attuativi dello stesso commissario”, conclude il ministro Nello Musumeci.