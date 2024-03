Neonata con gravi malformazioni: operazione ‘salvavita’ al “Di Cristina”

Intervento d'urgenza in chirurgia pediatrica

PALERMO – E’ stata operata con successo all’ospedale dei Bambini di Palermo una neonata di 3.5 Kg trasferita in gravissime condizioni da un ospedale periferico. La neonata, accettata nella terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Civico diretta dal dott. Vitaliti, aveva una grave malformazione congenita del diaframma con “erniazione” della milza e dell’intestino all’interno del torace e compressione del polmone sinistro .

Ristabilite le funzioni respiratorie

La neonata è stata subito trasferita nel complesso operatorio di chirurgia pediatrica del “Di Cristina” e presa in cura dall’equipe diretta dalla dott.ssa Caruso (chirurghi Girgenti e Bommarito, anestesista Birriolo) che ha eseguito la correzione chirurgica con il riposizionamento degli organi in addome. L’intervento ha permesso di ristabilire le normali funzioni respiratorie e la piccola è tornata in terapia intensiva neonatale per proseguire le cure postoperatorie.

La soddisfazione di Messina

Soddisfazione da parte del commissario straordinario del Civico, Walter Messina: “La chirurgia pediatrica dell’Ospedale “Di Cristina” è l’unico centro della Sicilia Occidentale a potere eseguire e garantire, sia in elezione che in urgenza h 24 , interventi chirurgici complessi con l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia come la chirurgia mininvasiva e l’endoscopia digestiva operativa anche in pazienti al di sotto dei 5 kg”.