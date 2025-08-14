 Bolzano, morti due neonati prematuri
Morti due neonati prematuri, sospetta infezione da batterio

A Bolzano
sanità
di
BOLZANO – Due neonati prematuri sono morti nel giro di poche ore all’ospedale di Bolzano. Lo riporta il sito di Rai Sudtirol.

Il sospetto su un batterio

Uno dei neonati è morto martedì, l’altro nella notte di mercoledì. Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale del capoluogo altoatesino. La causa dei due decessi sarebbe un’infezione da batterio. Gli altri piccoli pazienti potrebbero essere trasferiti in altro reparto per evitare di venire a contatto con il batterio. 

