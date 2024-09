Nervi tesi Lombardo-Cuffaro al vertice di maggioranza, nuove nomine in vista

Schifani sul velluto con FdI e Lega, ricuce con Noi Moderati

PALERMO – Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati quasi come spettatori, Mpa e Dc protagonisti di un duello dialettico incarnato dai due loro big: Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro. È l’immagine che trapela dai racconti di chi era presente al vertice del centrodestra siciliano andato in scena venerdì pomeriggio a Palermo.

Duello Lombardo-Cuffaro

Il resoconto ufficiale di Palazzo d’Orleans parla di un clima di “grande armonia e partecipazione” ed effettivamente venti di guerra non ne spiravano sulla coalizione, complici anche l’atteggiamento pacioso di FI (di fatto padrone di casa), Fratelli d’Italia e Lega. Clima “sereno”, come spiegato da alcune fonti a caldo, ma ad eccezione dei due grandi allievi di Calogero Mannino. Lombardo e Cuffaro, eterni amici-nemici, ancora una volta l’uno di fronte all’altro.

La tensione tra gli eredi dello scudocrociato è stata palpabile. Il ri-fondatore della Dc non ha digerito le intromissioni lombardiane sulla sanità agrigentina e che mal sopporta le prese di posizione e i distinguo degli autonomisti rispetto al percorso di governo. Lombardo ha risposto per le rime. “Un battibecco e nulla più”, hanno minimizzato alcuni presenti ricordando come tra i due, in seguito, sia arrivato il chiarimento con reciproche proposte improntate al bon ton e alla cortesia per le prossime nomine.

Fin qui il momento più colorito di un vertice di maggioranza del quale diversi partiti – come FdI, Lega e Forza Italia -, avrebbero anche fatto a meno. Lombardo, che ha voluto ribadire anche l’apporto dato dai suoi alla lista FI-Noi Moderati con la sponsorizzazione della candidatura di Caterina Chinnici, non era dello stesso avviso e ha pressato per l’incontro.

Le nuove nomine all’orizzonte

E così si è parlato delle recenti nomine nella sanità, che a Catania hanno lasciato il Mpa a bocca asciutta, ma anche delle future scelte sulla governance della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, che da sola controlla il 60,6% della società di gestione dell’aeroporto di Catania (Sac). Il leader Mpa sarebbe tornato a Catania con in tasca la promessa di una dead-line per queste e altre nomine: dicembre.

I rapporti con Lega, FdI e Noi Moderati

Per Schifani, che ha aperto l’incontro elencando gli obiettivi raggiunti dal governo nei primi due anni di mandato, un vertice fondamentalmente soft. Ottimi, del resto, i rapporti con Lega e Fratelli d’Italia, in miglioramento quelli con Noi Moderati. Il governatore ha riconosciuto l’apporto del partito di Maurizio Lupi e Saverio Romano alle ultime Europee. Da Palazzo d’Orleans si guarda in positivo anche all’operazione che a Roma, con il lavoro di Romano e la regia della premier Giorgia Meloni, sta portando Mara Carfagna e Mariastella Gelmini con Noi Moderati strappandole al possibile campo largo del centrosinistra.

Forza Italia, attesa per il confronto interno

Mercoledì, invece, sarà la volta del confronto interno a Forza Italia. Un nutrito gruppo di deputati all’Ars è deciso a invocare un cambio di atteggiamento e una maggiore propensione al dialogo e alla concertazione. Si parlerà anche della possibilità di cedere la poltrona dell’assessorato alla Salute, al momento affidata a Giovanna Volo, e del perché il gruppo parlamentare non sia stato interpellato nella scelta che ha portato alla nomina di Alessandro Dagnino all’Economia.

I malumori della Dc

Da registrare, infine, i rapporti con la Democrazia cristiana, che non ha nascosto il proprio disappunto per le scelte sulla sanità e le altre nomine in provincia di Agrigento. Nulla che non si possa acquietare per il governatore, che nel frattempo sembra avere messo sotto controllo la variabile Lombardo.