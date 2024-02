Nesima, fermato un 24enne: teneva in tasca un coltello “letale”

È stato denunciato per porto abusivo di armi

CATANIA – I militari di un equipaggio della stazione dei carabinieri di Nesima, nel corso di un posto di controllo in via Salvatore Salomone Marino hanno fermato un 24enne misterbianchese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, il quale, sin dalle prime fasi della verifica, ha mostrato un atteggiamento palesemente nervoso.

Il giovane, che era stato visto transitare a bordo di una Fiat Bravo, è stato, quindi, perquisito e così, i Carabinieri, hanno trovato in una tasca del maglione in pile un coltello con la lama ricurva di quattro centimetri, assolutamente letale, il cui possesso è vietato.

I Carabinieri hanno quindi denunciato il giovane per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, sequestrando poi il coltello recuperato.