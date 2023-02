Neve, Lagalla: “Ripristinata fruibilità servizi a Piano Battaglia”

Le strade sono state rese praticabili dai mezzi spalaneve della Città metropolitana

Il “Piano Neve” dell’area sciistica di Piano Battaglia, messo a punto dalla Città Metropolitana di Palermo, sotto il coordinamento della Protezione Civile della Prefettura di Palermo, ha consentito di “ripristinare la totale funzionalità dell’area a vantaggio dei numerosi visitatori che nelle ultime giornate hanno potuto fruire dei servizi sciistici”.

“Abbiamo restituito ai cittadini la fruibilità di un sito che è certamente una risorsa preziosa per il nostro territorio. Famiglie e turisti, durante le ultime settimane, hanno potuto godere a pieno dei servizi dell’area sciistica e mi auguro questo possa essere solo l’inizio di un percorso in grado di valorizzare a pieno le potenzialità di un’area di così elevato valore turistico e paesaggistico. Tengo inoltre a ringraziare il Soccorso alpino, convenzionato con la Protezione Civile Metropolitana e la Guardia Medica dell’ASP sul luogo, per l’importante lavoro di assistenza sanitaria”, dice il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla. La cabina di regia, frutto della convenzione tra i Comuni di Petralia Sottana, Polizzi, Isnello e Collesano, con il contributo dell’Ente parco delle Madonie, ha consentito di migliorare i risultati sul campo. Il nucleo interforze presente nel comprensorio è riuscito a governare l’affluenza di appassionati che si sono recati a Piano Battaglia nelle scorse giornate. Già domenica, durante le prime ore del mattino, si è raggiunto il numero 7.000 visitatori.

Le strade sono state rese praticabili dai mezzi spalaneve della Città metropolitana, dalla Forestale regionale. Per quanto riguarda la riapertura degli impianti, le verifiche sono alla fase finale di acquisizione del collaudo tecnico da parte dell’organo di vigilanza (Ansfisa) che a breve si esprimerà sulla regolarità dell’intera struttura. Le piste di discesa sono pronte e collaudate. La Città Metropolitana di Palermo, attraverso la società partecipata Palermo Energia spa, garantisce la gestione dell’intero impianto di risalita e di discesa, per il quale si sono completate le operazioni di pulizia, sistemazione, battitura e messa in sicurezza