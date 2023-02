Persone bloccate dalla neve sull’Etna VIDEO

In territorio di Linguaglossa all'interno del Parco di Piano Provenzana.

LINGUAGLOSSA. Sono circa venti le persone bloccate all’interno dei Rifugio Ragabo a quota 1425 metri. Ci troviamo in territorio di Linguaglossa all’interno del Parco di Piano Provenzana.

Sulla puntuale Pagina Facebook del Parco, l’aggiornamento:

“Strada Mareneve sempre chiusa come da ordinanza da Città metropolitana di Catania. Oltre 17 persone sono ancora bloccati al Rifugio Ragabo!

Mancanza di elettricità e linea telefonica. Sono arrivati 2 mezzi spalaneve della ditta Etna Promotour per iniziare a sgomberare la strada Mareneve di competenza della Città Metropolitana di Catania che si trova in questo momento senza mezzi per poter liberare la viabilità. Il comune di Linguaglossa e le forze dell’ordine stanno provvedendo in maniera attiva per risolvere lo stato di emergenza”.