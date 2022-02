New York, studente italiano ritrovato morto alla vigilia dei 18 anni

Disposta l'autopsia per accertare le cause della morte

Claudio Mandia, studente originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, è stato ritrovato morto nella sua stanza di un college di New York.

I genitori del giovane erano appena atterrati all’aeroporto statunitense quando hanno appreso dalle forze dell’ordine la sconvolgente notizia.

La coppia era partita da Battipaglia proprio per festeggiare il 18esimo compleanno del figlio che si era trasferito negli States per studiare al college e imparare l’inglese. Una passione americana che il 17enne non aveva mai nascosto agli amici.

I genitori, imprenditori, sono molto noti nel Salernitano. Gli inquirenti statunitensi non hanno sciolto le riserve e attendono prima di conoscere l’esito dell’autopsia (prevista in serata) per appurare i motivi del decesso. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, invece, per poter organizzare il rimpatrio in Italia della salma e consentirne i funerali.