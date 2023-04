New York, per l’ex presidente Usa Trump è il giorno della verità

Il tycoon arrivato nella Grande Mela in vista dell'incriminazione per il caso della pornostar Stormy Daniels

NEW YORK – Donald Trump è a New York, nella penthouse della sua torre omonima sulla Fifth avenue in vista dell’incriminazione, senza precedenti per un ex presidente degli Stati Uniti, per il caso della pornostar Stormy Daniels.

In una New York blindata, il giudice Juan Merchan ha deciso di consentire l’ingresso in aula dei fotografi ma non delle telecamere, una richiesta avanzata dai legali dell’ex presidente per evitare che l’udienza di

trasformi in un circo. All’ex presidente non saranno imposte manette nè foto segnaletica, ma il giudice potrebbe imporre al tycoon di non parlare della sua incriminazione durante la campagna elettorale per non “infiammare ancora di più gli animi”.