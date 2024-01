Niente bilancio preventivo, la Regione “commissaria” Giardini Naxos

Decreto firmato dall'assessore alle Autonomie Locali Andrea Messina

PALERMO – La Regione siciliana ha commissariato il Comune di Giardini Naxos, nel Messinese, a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione 2023-25.

Il provvedimento

Il governatore Renato Schifani e l’assessore alle Autonomie locali Andrea Messina hanno firmato un decreto che nomina commissario straordinario il segretario comunale Cinzia Chirieleison. Stamattina si sarebbe dovuta svolgere una seduta del Consiglio comunale per discutere 12 interrogazioni rivolte al sindaco Giorgio Stracuzzi dai consiglieri Giuseppe Leotta, Simona Fichera ed Emanuele Tornatore. La seduta è saltata per mancanza del numero legale e non è stato possibile riconvocare l’assemlea per il sopraggiunto commissariamento deciso nel pomeriggio.