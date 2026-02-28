Sarà ripavimentata una regia trazzera

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani torna a Niscemi per la consegna dei lavori di ripavimentazione stradale della regia trazzera Niscemi-S. Michele di Ganzaria, appaltati in somma urgenza attraverso gli uffici del Genio civile di Caltanissetta.

L’arteria, collegata con la strada provinciale 12, riveste un’importanza strategica: rappresenta una essenziale via di fuga dal centro abitato. L’obiettivo è realizzare un modello di viabilità alternativa a quella delle strade provinciali 10 e 12, rese impraticabili dalla frana.

La consegna di due immobili dello Iacp

Schifani è accompagnato dal capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina e dal responsabile del coordinamento delle attività per l’emergenza, Duilio Alongi.

“Il sistema di intervento messo in campo si è dimostrato efficiente”, ha detto, nel corso di un sopralluogo nella zona rossa. Il governatore, accompagnato dal sindaco Massimiliano Conti e dal direttore regionale della protezione civile Salvo Cocina, in municipio ha consegnato le chiavi di due immobili Iacp da destinare a famiglie di sfollati.

“L’andamento della frana si è fermato”

“Un terzo sarà pronto la prossima settimana”, hanno detto i vertici regionali Iacp. “Sarà fatto un bando pubblico per l’assegnazione”, ha spiegato il sindaco. Altri immobili dello Iacp, nel circondario, saranno messi a disposizione per l’assegnazione.

Schifani ha poi aggiunto: “I dati ci confortano. L’andamento della frana si è fermato”. “La parte iniziale dei 150 metri non si è mai mossa nè nella prima fase né nelle altre della frana”, ha detto Duilio Alongi, responsabile coordinamento delle attività per l’emergenza.

