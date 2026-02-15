Niscemi, l’annuncio del sindaco: “Recuperata la croce”

Le parole di Massimiliano Conti

NISCEMI – È stata recuperata la croce la croce di Niscemi che potrà essere ricomposta nonostante la rottura in più parti.

Niscemi, recuperata la croce

“Il recupero è stato voluto dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabio Ciciliano, che ringraziamo, ed è stato condotto dalle squadre del nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di stato, con i vigili de fuoco. Li voglio ringraziare. Andiamo avanti forza non molliamo” ha detto il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti.

La croce recuperata con un drone

I Nocs hanno recuperato la Croce di Niscemi crollata per lo smottamento ed hanno effettuato il primo recupero di effetti personali in una abitazione nella zona cosiddetta ‘0-30’. Le operazioni sono state condotte con un drone terrestre in dotazione al Nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato.

L’utilizzo del drone ha consentito anche di riconsegnare alcuni effetti personali, foto e libri, al proprietario di un’abitazione, che era vicino all’operatore del Nocs e ha indicato direttamente gli oggetti più importati da prelevare.

Il Nucleo, che opera alle dipendenze della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione, svolge compiti ad alto rischio, che necessitano di un addestramento speciale per adottare tecniche e strumentazioni all’avanguardia. È un reparto di intervento della Polizia di Stato che svolge operazioni antiterrorismo, attività di supporto anche a uffici anticrimine e assolve anche compiti di protezione.