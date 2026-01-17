A scopo precauzionale sono stati trasferiti i residenti in sei abitazioni

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Trentacinque persone sono state fatte sgomberare, a scopo precauzionale, dalle loro abitazioni. Nella zona interessata dalla frana di ieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Ed è stata disposta la chiusura delle scuole Belvedere e Canale-Don Bosco. È quanto si legge in un report del dipartimento della Protezione civile regionale. La Protezione civile è presente sul posto con proprio personale. Non si registrano danni a cose o persone.

L’evento, si legge in un post su Facebook, ha interessato un ampio settore del versante ovest dell’abitato di Niscemi. Il corpo di frana ha registrato un ribassamento stimato tra i 6 e i 7 metri, con uno spostamento in direzione del fiume Maroglio. Interessa un fronte pari a 1.6 km e quasi 1 km quadrato di estensione.

In undici alloggiati in un b&b

A scopo precauzionale, ieri, sono state sgomberate sei abitazioni, per un totale di 17 persone di cui 11 alloggiate in b&b grazie al comune. Ieri sera, dopo un confronto tecnico con i funzionari del dipartimento, il sindaco e i tecnici del Comune, è stato deciso lo sgombero di altre famiglie per un totale di 18 persone che hanno trovato alloggio privatamente. É stata anche disposta la chiusura della scuola Belvedere e della scuola Canale-Don Bosco.

La frana ha interessato, oltre alla sede stradale della Strada provinciale12, anche alcune infrastrutture a rete, in particolare le linee di distribuzione del metano e della fibra ottica, per le quali sono in corso le verifiche tecniche e la messa in sicurezza da parte degli enti e dei gestori competenti.

Cocina: “Monitoraggio costante dell’area”

Il dirigente generale del dipartimento Regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, in stretto raccordo con l’Ufficio territoriale di Caltanissetta e con la sala operativa Regionale, ha disposto “un monitoraggio costante dell’area interessata, per seguire l’evoluzione del fenomeno e coordinare eventuali ulteriori azioni di protezione e mitigazione del rischio”.

Il tratto di versante interessato dalla frana è stato integralmente transennato e interdetto al traffico. È tuttavia garantita la viabilità alternativa per l’accesso al centro abitato di Niscemi. Sono stati eseguiti accertamenti anche grazie ai rilievi effettuati con un drone.

