 Niscemi, crolla anche la croce simbolo della resistenza
Niscemi, crolla anche la croce simbolo della resistenza

Il sindaco: "Il nostro cuore è ancora più triste"
la frana
di
NISCEMI (CALTANISSETTA) – La croce, nel quartiere “Sante Croci” a Niscemi (Caltanissetta), è crollata lungo il fronte di frana. Era diventata, in queste settimane di emergenza dopo la frana che ha sconvolto il paese un simbolo di resistenza.

Il sindaco di Niscemi: “Il nostro cuore si appesantisce ancora di più”

Il sindaco Massimiliano Conti ha confermato che la croce è crollata, finendo nel vuoto. Era stata apposta nel ricordo della chiesa colpita dalla frana del 1997. “Purtroppo pochi minuti fa è caduta ….. questo appesantisce ancora di più il nostro già triste cuore” dice il sindaco. I vigili del fuoco, intanto, sono riusciti ad entrare per la prima volta nelle case della fascia che va dai 50 ai 30 metri dal ciglio della frana (VIDEO).

