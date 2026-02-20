Niscemi, il Genio dell’esercito lavora a un nuovo bypass d’emergenza

Sarà così agevolato il traffico veicolare

NISCEMI – Il Genio dell’esercito ha iniziato oggi i lavori di realizzazione di un nuovo bypass d’emergenza lungo la strada provinciale 11, per agevolare il traffico veicolare attorno all’abitato di Niscemi.

Il percorso alternativo

Dopo un primo intervento di ripristino e miglioramento delle strade vicine che collegano il centro cittadino alla piana di Gela, i genieri dell’esercito realizzeranno un percorso alternativo alla Sp11, arteria costantemente monitorata e divenuta vitale a seguito del cedimento e interruzione delle altre direttrici principali di accesso alla città, le provinciali 10 e 12 .

L’esecuzione dell’intervento d’urgenza è stato concordato in sede di tavolo tecnico con gli organi prefettizi e comunali, unitamente all’unità di crisi del dipartimento di Protezione civile, dopo la segnalazione di un potenziale rischio residuo lungo la strada provinciale 11 dovuto a frane di terreno.