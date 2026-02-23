Niscemi, pagati i primi contributi da 800 euro per gli sfollati

L'annuncio del governatore Renato Schifani

NISCEMI – “La settimana inizia con una buona notizia per le famiglie sfollate di Niscemi: sono in pagamento i primi 252 contributi di circa 800 euro per famiglia, dopo la frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni ricomprese nella zona rossa. Continueremo velocemente, ne rimangono altri 190. Faremo di tutto perché entro pochi giorni si concluda il tutto”.

Lo afferma il governatore Renato Schifani sottolineando che è “il risultato, ottenuto prima possibile”, grazie alla collaborazione tra la Regione Siciliana, tramite il dipartimento Protezione Civile dell’isola e il Comune di Niscemi. “Le Istituzioni ci sono, oggi è arrivato il Presidente della Repubblica – aggiunge il presidente Schifani – e l’attenzione non calerà finché il problema degli sfollati e della sicurezza del centro abitato non verrà risolto”.

In mattinata i primi pagamenti erano stati annunciati da capo della protezione civile regionale Salvo Copcina. “Oggi, dopo il lavoro svolto dal Comune di Niscemi e grazie alle somme accreditate dal Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana, saranno pagati i primi contributi di circa 800 euro per famiglia, dopo la frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni ricomprese nella zona rossa”. Cocina ha parlato di “tempo record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese”.