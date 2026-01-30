Niscemi: riattivata la rianimazione, parte il servizio di supporto psicologico

L'annuncio del sindaco Massimiliano Conti

CALTANISSETTA – “Presso il nostro ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi è stata riattivata la rianimazione h 24. Nella mattinata di domenica sarà nuovamente operativo anche il reparto di medicina interna”.

Il camper con unità medica

“Da domattina, infine, sarà altresì a disposizione della popolazione un camper con un’unità medica e un infermiere, mentre è già stato attivato un servizio di supporto psicologico”. Lo ha scritto ieri sera, 29 gennaio, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, sul proprio profilo Facebook.