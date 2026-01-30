 Niscemi: attivata la rianimazione, al via pure il supporto psicologico
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Niscemi: riattivata la rianimazione, parte il servizio di supporto psicologico

L'annuncio del sindaco Massimiliano Conti
CALTANISSETTA
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – “Presso il nostro ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi è stata riattivata la rianimazione h 24. Nella mattinata di domenica sarà nuovamente operativo anche il reparto di medicina interna”.

Il camper con unità medica

“Da domattina, infine, sarà altresì a disposizione della popolazione un camper con un’unità medica e un infermiere, mentre è già stato attivato un servizio di supporto psicologico”. Lo ha scritto ieri sera, 29 gennaio, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, sul proprio profilo Facebook.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI