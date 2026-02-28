Si sta già provvedendo a spostare le transenne più avanti

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Lo aveva annunciato ieri del capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha firmato oggi l’ordinanza che riduce da 150 a 100 metri la zona rossa e si sta già provvedendo a spostare le transenne più avanti.

Alcune strade che ricadono prima della area di protezione, come via IV Novembre e il rione Sante Croci, sono tornate completamente libere e le persone già sono tornate a frequentarle. Si prevede il rientro a casa di circa 500 nuclei familiari.

Il sindaco: “Questa città può farcela”

“È un momento commovente – dice il sindaco Massimiliano Conti – questa città può farcela. Da questo momento, i residenti possono rientrare, sempre nella massima sicurezza”.

La rimodulazione della zona rossa e la sua riduzione a 50 metri è stata adottata su disposizione della struttura commissariale per l’emergenza e della protezione civile, a conclusione di accertamenti tecnici condotti dagli esperti dell’università di Firenze.

