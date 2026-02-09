Frana, i volontari di “Outsider” a Niscemi: “La geste vuole speranza”

L'assistenza agli sfollati

NISCEMI (CALTANISSETTA) – “Le persone che assistiamo, spesso anziane costrette a lasciare la loro casa a causa della frana, piangono e ci ringraziano per quello che facciamo”. Lo dicono i volontari dell’associazione palermitana di volontariato “Outsider”, giunti a Niscemi (Caltanissetta).

Assistono gli sfollati, quando è possibile anche durante le operazioni di accompagnamento nelle abitazioni in zona rossa, per dargli un sostegno morale e pratico, mentre chi deve lasciare la propria casa carica l’indispensabile.

“Non vogliono essere compatiti – dicono inoltre i volontari davanti a una delle transenne che delimita la zona rossa – hanno invece bisogno di credere capiti e amati. Noi facciamo questo, gli diamo un supporto, un abbraccio, assistiamo cittadini che perdendo la casa perdono un pezzo della loro storia. Spesso, hanno solo bisogno di vedere la loro casa, di guardarla. Hanno bisogno di una speranza”.

Intanto nel paese sconvolto dalla frana è stato allestito un vero e proprio campo base, a pochi passi dal municipio, dai vigili del fuoco del comando provinciale e da questa mattina è pienamente attivo. Il modulo logistico consente di rafforzare il presidio di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Dal modulo logistico partono le operazioni di recupero e di accompagnamento, a favore degli sfollati che possono raggiungere le abitazioni in zona rossa solo in presenza dei vigili del fuoco. Da oggi, vengono predisposte le tutte attività per avviare i recuperi nella fascia immediatamente prossima alla frana, quella tra i trenta ei cinqua metri.