Nissoria, donna picchiata in casa: ricoverata nel Catanese

Trovata ferita dai carabinieri allertati dai vicini

NISSORIA – Picchiata a sangue e ora è ricoverata in un ospedale del Catanese dove è stata trasferita dall’ospedale Capra di Leonforte. E’ avvenuto a Nissoria dove una giovane donna, non originaria dell’Ennese è stata trovata dai carabinieri, allertati dai vicini in bagno, che aveva vaste ferite e, in particolare, una grave alla mano.

La donna madre di due bambini non ha ancora presentato denuncia sulla violenta aggressione subita che, secondo un’ipotesi investigativa dei carabinieri, che indagano, potrebbe essere stata opera del marito.