“No al taglio del servizio civile: risorsa per giovani e territorio”

La nota di Simone Indelicato, Delegato Regionale Sicilia

CATANIA – “Il taglio di fondi al servizio civile universale deciso dal governo Meloni ha destato un’ondata di critiche e proteste diffuse. La riduzione da 311 a 111 milioni di euro e l’annullamento di 16mila posti per giovani volontari hanno suscitato forte preoccupazione da parte di associazioni, enti e operatori che vedono nel servizio civile un pilastro essenziale per il Paese, specialmente in momenti di crisi.

L’effetto più pesante di questa decisione si è concentrato sul Sud Italia e sulle isole, regioni che nel 2022 ospitavano ben il 36,47% dei volontari di servizio civile. La riduzione ha creato uno squilibrio evidente, penalizzando territori già svantaggiati e compromettendo attività di supporto per persone vulnerabili, promozione culturale, tutela ambientale e attività di educazione civica e pacifica.

Un impatto diretto si è riscontrato in molti comuni siciliani, dove si è registrata una drastica diminuzione dei progetti e dei volontari di servizio civile per il 2024, che porteranno conseguenze negative sui servizi offerti ai cittadini.

La giustificazione del governo, presentando il taglio come necessario per far fronte ad altre priorità nazionali, ha sollevato critiche. Si considera questa decisione miope e controproducente, sacrifica il futuro dei giovani e indebolisce il tessuto sociale del Paese. La riduzione dei fondi destinati al servizio civile rappresenta un duro colpo non solo per i giovani volontari ma anche per l’intero Paese. Questa scelta compromette l’opportunità di crescita e partecipazione delle nuove generazioni, dimostrando una contraddizione tra le parole e le azioni del governo”.

È quanto dichiarato da Simone Indelicato, Delegato Regionale Sicilia del Servizio Civile Universale.