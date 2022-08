Noemi a Salemi: “Rapporto bellissimo con la Sicilia”

La cantante, protagonista dell'estate con Hula Hoop cantata in duo con Carl Brave, si esibirà il 16 agosto

PALERMO – L’ultimo successo di Noemi è Hula Hoop, cantante insieme a Carl Brave con il quale la scorsa estate ci fu già un duetto con ‘Makumba’ che fece cantare e divertire tutti gli italiani per tutta l’estate. La cantante romana è in tour da diversi mesi e si esibirà, cantante anche Hula Hoop, ma non solo, il prossimo 16 agosto in Piazza Alicia a Salemi, comune della provincia di Trapani, che ha già ospitato il 16 luglio Malika Ayane, che ha riscontrato un grande successo. Il concerto fa parte della programma estivo organizzato dal Comune di Salemi con la collaborazione di Puntoeacapo.

“Hula Hoop è la metafora della vita. Non tutti i giorni sono uguali e l’abbiamo imparato negli ultimi giorni della nostra vita dove tutto è cambiato – spiega Noemi a LiveSicilia -. L’immagine dell’hula hoop è una immagine molto colorata, bella e un po’ bambina, ma anche agrodolce perché c’è un po’ di malinconia, perché è la vita e bisogna imparare a starci dentro e non perdere il ritmo“.

“Questa seconda, diciamo, prova – continua Noemi parlando del duetto con Carl Brave – l’abbiamo fatta perché con Makumba ci siamo divertiti tantissimo. Quando Carlo mi ha chiamato mi è venuto naturale dire di sì. Quello che caratterizza noi due è che ci divertiamo quando siamo insieme e, forse, abbiamo creato questo sound che ormai è nostro e lo si riconosce già dalle prime note della chiaterretta sia con Makuba che con Lula Hoop. Mi sembra che Hula Hoop stia funzionando“.

La cantante, così come tanti altri suoi colleghi, è tornata in tour dopo il lungo stop dovuto al covid: “Il momento dello stop l’ho vissuto, almeno inizialmente, male perché avevamo dei progetti che sono stati bloccati; poi ho cercato di fare necessità virtù e mi sono fermata a riflettere su quello che potevo fare. Nel mio modo di pensare tanti cambiamenti li ho potuti attuare perché grazie a questo stop ci siamo veramente fermati a riflettere e capire. Questo stop ha significato per tante famiglie veramente un momento drammatico, soprattutto a livello economico. Io – continua Noemi – devo dire che un po’ mi ha aiutato perché una volta fermato il turbinio della vita ci si può fermare a pensare cosa si vuole veramente cambiare. Dopo è stato bellissimo poter partecipare a due Sanremo, ma sono contenta che tutto è ripartito“.

La cantante dal sound riconoscibile da tutti ha un grande numero di fan e con loro “ho un rapporto ottimo, rispettoso e anche carino – spiega -. C’è un rapporto rispettoso, mi piace fare le foto con tutti e ogni volta che mi chiedono qualcosa sono contenta di mettermi a disposizione, anche perché senza di loro potrei cantare sotto la doccia (ride, ndr). Gli hater non li calcolo proprio perché non ci mettono la faccia e le critiche le accetto solo da chi stimo, non da chi si nasconde dietro profili falsi o altro“.

“Ho un rapporto bellissimo con la Sicilia, la amo. Questa estate sono già stata a Taormina perché ero componente della giuria del Taormina film Festival, sono stata premiata al Tao Awards. Amo la Sicilia, che è un posto meraviglioso. Lì la creatività e l’arta hanno radici profondissime, basta guardare il teatro di Taormina e pensare che 2000 mila anni fa già si esibivano. Spero che a Salemi venga tanta gente ad ascoltarmi e cantare insieme a me. Sarà un concerto super energetico, ci saranno tanti pezzi. Sarà circa un’ora e mezza con il pubblico che, spero, si divertirà. Sono contenta perché sarà presente tutta la band. Canterò tutti i miei successi, ma ci saranno anche delle chicche e qualche piccolo medley di canzoni che mi faceva piacere inserire. Essendo un concerto all’aperto sarà molto energetico. La parte dei concerti che farò nei teatri a dicembre sarà un po’ più ‘calma’ perché lì ci sarà bisogno di vibrazioni diverse, ma ho imparato ad apprezzarla perché il teatro ti insegna a non avere fretta e ansia di intrattenere“.