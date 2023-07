Noi con l’Italia, Dell’Utri: “Vertice del centrodestra senza noi”

“Siamo sicuri che le decisioni prese siano così risolutive da non avere bisogno del nostro contributo“

PALERMO – “Abbiamo appreso dalle testate giornalistiche regionali che oggi si è tenuta una riunione della coalizione di centrodestra, in nostra assenza – a dichiararlo è Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia/Noi Moderati -. Siamo sicuri che le decisioni prese siano così risolutive da non avere bisogno del nostro contributo – ha aggiunto Dell’Utri -, né in fase di elaborazione, né in quella di esecuzione. Ne osserveremo comunque gli effetti ed auspichiamo per la Sicilia che tutto vada per il meglio, a prescindere dalla nostra partecipazione e del nostro apporto – ha concluso il coordinatore di Noi con l’Italia/Noi Moderari -, certi della robusta solidità del centrodestra siciliano“.