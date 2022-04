Noi di Centro, in lista con Faraone: “Convergenza su un moderato”

La formazione centrista cerca la convergenza su un sindaco moderato.

PALERMO – Amministrative: i mastelliani correranno nelle liste di Faraone. Il comitato provinciale di Noi di Centro-Mastella riunitosi il 14 Aprile in un locale di Mondello, dopo la relazione del segretario regionale Giovanni Di Trapani ,ha deciso all’unanimità di concorrere per l’elezione del Consiglio comunale di Palermo con propri candidati e con il proprio simbolo in una lista assieme a Davide Faraone.

Per quanto attiene alla convergenza sul candidato sindaco da sostenere, Di Trapani ha detto di voler attendere ancora sperando che la situazione si chiarisca al più presto, e anticipando che per quanto riguarda Noi di Centro-Mastella ,la scelta non potrà che ricadere su un moderato.