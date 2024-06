Noi Moderati: “Il successo di Forza Italia è anche il nostro”

L'intervento del coordinatore Forzese

CATANIA – Nell’affermazione in provincia di Catania e nel resto dell’isola della lista di Forza Italia, da segnalare l’intervento del coordinamento di “Noi Moderati”.

“Anche a Catania, come altrove, il risultato conseguito dalla lista “Forza Italia-Noi Moderati” si è rivelato eccellente, per come era negli auspici di quanti hanno dato vita al tandem vincente ed hanno creduto in un progetto di ampio respiro. A parlare è Marco Forzese, commissario del partito a Catania.

Prosegue la nota: “Il contributo di “Noi Moderati” è stato determinante ai fini del successo riportato e, in questo senso, mi sento di rivolgere un forte ringraziamento non solo ai nostri elettori, ma anche a Massimo Dell’Utri che si è speso all’insegna del migliore impegno, nel solco della linea tracciata dal presidente, on. Maurizio Lupi, e dal coordinatore politico, on. Francesco Saverio Romano.

In questo contesto di assoluta sintonia non sfugge il sostegno giunto da forze politiche come la Nuova Democrazia Cristiana che ci lascia bene sperare per il futuro”.