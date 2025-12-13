Con il leader nazionale Romano e il segretario regionale Dell'Utri

PALERMO – Si è tenuto stamane presso l’Hotel Addaura di Palermo il primo coordinamento regionale di Noi Moderati Sicilia. Presenti Saverio Romano, coordinatore politico nazionale, il segretario regionale Massimo Dell’Utri, il deputato all’Ars Marianna Caronia. Il componente del direttivo nazionale Antonello Antinoro, il portavoce nazionale on Ignazio Messina. E il presidente del partito a Catania Marco Forzese. Entrambi in collegamento da remoto.

Si è insediato il coordinamento regionale formato da 32 componenti. È composto inoltre dai componenti siciliani del Consiglio nazionale e dai 9 coordinatori provinciali. Ezio Ferraro di Agrigento, Maria Pia Castiglione di Trapani, Roberto Corona di Messina, Salvatore Bonincontro di Enna. Michele Vecchio di Caltanissetta, Nino Campisi di Siracusa, Michele Nasca di Palermo. Emanuele Pezzino di Catania e Giovanni Tumino di Ragusa.

I prossimi appuntamenti elettorali

‘Abbiamo programmato le iniziative del partito per il 2026 – spiegano Romano e Dell’Utri – in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno che ci vedranno in campo con la nostra lista. Ma abbiamo anche tirato le somme per quello che riguarda il radicamento territoriale del partito”.

“Che prosegue senza sosta e che conferma la nostra posizione politica popolare e di Centro nella coalizione e di centrodestra – concludono -. Il coordinamento ha riconfermato Peppe Germano vicesegretario regionale del partito’