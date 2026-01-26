Noi Moderati: “Maltempo e danni, servono maggiori risorse”

"Scarsa attenzione dei media nazionali sull’emergenza siciliana"

PALERMO – Una riunione straordinaria di Noi Moderati si è tenuta stamane presso l’Hotel Addaura di Palermo alla presenza del coordinatore siciliano Massimo Dell’Utri, del deputato all’Ars Marianna Caronia e del coordinatore politico nazionale Saverio Romano e della classe dirigente siciliana.

Tema unico le misure in favore dei territori devastati dal maltempo. Sono state elaborate delle proposte relative agli aiuti e al sostegno da garantire ai territori colpiti dal ciclone Harry. Proposte che verranno poste all’attenzione del Parlamento e del governo nazionale.

“Bene il governo Schifani con l’istituzione della cabina di regia – commentano Dell’Utri, Caronia e Romano – ma servono maggiori risorse dinnanzi ad una vera propria tragedia che ha messo in ginocchio interi territori e distrutto attività economiche e i comparti del turismo, dell’agricoltura, del commercio e della ricettività. Le risorse stanziate in prima battuta sono ampiamente insufficienti”.

“Riteniamo inoltre che sia indispensabile trasferire poteri di primo intervento e risorse finanziarie adeguate, ai primi cittadini che devono gestire situazioni di assoluta emergenza. Il partito si è espresso inoltre in modo unamime sulla necessità di una moratoria sulle tasse per i residenti di quei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo. Si tratta di una misura indispensabile per sostenere la ripresa economica e sociale. Noi Moderati ha infine sottolineato la scarsa attenzione che il sistema nazionale dell’informazione ha dedicato al disastro causato – nei vari territori -dal maltempo e di una conseguente carente considerazione dei danni e della sofferenza di migliaia di siciliani”.