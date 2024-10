Noleggia 1200 auto, le rivende, scappa a Taiwan ed evade le tasse per 30 milioni

È caccia all'uomo irreperibile dal maggio 2019 ed è ricercato in tutto il mondo

Più di mille auto noleggiate senza pagare il canone e poi rivendute in maniera illecita anche all’estero a clienti inconsapevoli della frode, compresa l’omissione dei redditi conseguiti all’erario per un’evasione fiscale di quasi 30 milioni di euro.

La guardia di finanza di Trento ha scoperchiato, ne settembre 2020, la truffa internazionale da parte della società Autoclick, con sede fittizia a Trento, amministrata da un 48enne spagnolo residente a Palma di Maiorca.

I militari avevano sequestrato 800 auto del valore superiore ai 14 milioni. Nell’operazione erano coinvolte 14 persone a vario titolo per concorso in appropriazione indebita aggravata, favoreggiamento, riciclaggio e omessa dichiarazione dei redditi.

La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di Salvador Alejandro Llinas Onate, amministratore unico della società Autoclick Italia in fallimento dal 2019. Su Salvador Alejandro Llinas Onate, che deve rispondere di bancarotta fraudolenta e truffa, pesa già un mandato di cattura europeo.

L’amministratore spagnolo è stato denunciato anche per l’omessa dichiarazione dei redditi dell’impresa trentina per i fatti avvenuti tra il 2017 e il 2018, con la vendita dei veicoli noleggiati senza pagare il leasing per poi rivenderli senza i documenti necessari in Italia e all’estero. Llinas Onate è irreperibile dal 7 maggio 2019. La Procura è in attesa dei risultati dei tentativi di rintracciarlo a Taiwan, dove si troverebbe.