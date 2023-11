Nominati i commissari provinciali della Lega a Catania, Messina e Trapani

Tardino: "Prosegue il nostro radicamento"

1' DI LETTURA

PALERMO – La Lega ha nominato in Sicilia tre commissari provinciali: di Valeria Sudano per Catania, Nino Germanà per Messina ed Eleonora Lo Curto per Trapani. “Di concerto con il nostro leader Matteo Salvini, i deputati e i nostri dirigenti, ho inteso affidare questo incarico a esponenti di spicco del nostro movimento, in vista anche delle future sfide elettorali”, spiega Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia.

Le altre nomine

Definite anche le relative squadre provinciali, con i responsabili per gli enti locali, del tesseramento e quelli organizzativi. Nello specifico, per la provincia di Catania sono nominati, rispettivamente, Chiara Emanuele, Nino Mobilia e Angelo Giusti. Per la provincia di Messina, gli enti locali vanno a Marzia Mancuso, il tesseramento ad Antonio Impollonia e Salvatore Tremarchi sarà il responsabile organizzativo. Completano la squadra a Trapani, Federico Tremarco, Adelaide Terranova e Salvatore Carrara. Fabio Cantarella, componente della segreteria politica nazionale, coordinerà i lavori tematici, da responsabile regionale dei dipartimenti. Il responsabile dei siciliani in Europa della Lega sarà Massimo Romagnoli, che aderisce ufficialmente alla Lega. Antonio Purpari, militante storico, sarà il responsabile regionale dell’ufficio territoriale e legislativo, mentre Sabina Bonelli, già nostra candidata e donna di grande profilo, sarà la responsabile dei rapporti istituzionali. Si completano anche alcune caselle nelle altre province, con le nomine dei responsabili organizzativi: Caterina Caravella a Palermo, Flavio Russello a Enna, Marco Mangano a Siracusa e Antonio Muratore a Caltanissetta. La squadra sarà già operativa per l’iniziativa di tesseramento del 18-19 novembre.