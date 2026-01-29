Nomine alla Regione, Tozzo è il nuovo segretario generale

Gloria Giglio alla guida della Ragioneria generale

PALERMO – La giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani ha nominato nella seduta di questa mattina Gloria Giglio alla guida della Ragioneria generale della Regione Siciliana. Giglio è attuale dirigente del Servizio 3 “Bilancio e programmazione” dell’assessorato dell’Economia e, in passato, ha guidato numerosi uffici nella stessa struttura, ricoprendo anche funzioni vicarie di Ragioniere generale.

Subentra a Ignazio Tozzo che, sempre nella seduta di oggi, è stato nominato segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana.

Le altre nomine

Sono inoltre state deliberate altre tre nomine ai vertici dell’amministrazione regionale. Su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, è stato confermato a Ettore Riccardo Foti l’incarico di dirigente generale del dipartimento Lavoro. Prorogato, inoltre, fino al prossimo 30 aprile l’incarico di Grazia Terranova alla guida dell’Ufficio Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea.

Infine, l’avvocato generale Giovanni Bologna assumerà l’interim del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo fino alla nomina del nuovo dirigente generale.