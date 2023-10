Assenza punzecchia l'Esecutivo. Le altre reazioni dei capigruppo di maggioranza

PALERMO – “Bene così, si è perso anche troppo tempo…”. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, utilizza pochissime parole per commentare la presa di posizione della presidenza della Regione sulle nomine dei direttori generali nella sanità.

FdI: “Nomine? Già perso troppo tempo”

Palazzo d’Orleans è stato netto: la nomina dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane arriverà “entro la scadenza degli attuali mandati”. Secondo questa presa di posizione, quindi, non ci sarà nessun ritardo ma la battuta con la quale il presidente del gruppo parlamentare dei meloniani accoglie le parole del governo ha il sapore del sarcasmo. A conferma dell’accelerazione voluta dal governatore renato Schifani, arriva la convocazione di una riunione per la prossima settimana.

La Dc: “Il governo sceglierà i migliori”

La Democrazia cristiana, con Carmelo Pace, intanto commenta positivamente quanto letto nella nota di palazzo d’Orleans: “Siamo felicissimi di questa presa di posizione e siamo certi che il governo sceglierà i migliori”. I prescelti, infatti, passeranno da una delibera di Giunta, poi ci sarà il passaggio in commissione Sanità all’Ars. Decisivo in questo caso sarà anche il ruolo di Forza Italia, che in commissione può contare sul capogruppo Stefano Pellegrino, fedelissimo di Schifani, e sulla deputata agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo, entrata recentemente in polemica proprio con Pace sulle nomine nella sanità.

Le reazioni di Lega e Autonomisti

La capogruppo della Lega, Marianna Caronia, argomenta: “Condivido quanto afferma palazzo d’Orleans: è necessario e auspicabile dare supporto alle aziende ospedaliere in termini di governance cercando di scegliere i migliori manager . spiega -. La Lega vede di buon grado questa accelerazione del presidente Schifani. I tempi? Ci sono, certo se si dovesse slittare di qualche giorno non sarebbe un problema ma l’importante è che non passino dei mesi. Ad ogni modo – conclude – mi sembra che la decisione politica sia stata presa”. Anche gli autonomisti di Raffaele Lombardo accolgono con favore l’uscita della presidenza della Regione: “Rispettiamo la presa di posizione del presidente e con questa concordiamo, siamo certi che le nomine arriveranno nei tempi prestabiliti”, dice il capogruppo a Sala d’Ercole Giuseppe Castiglione.

Barbagallo (Pd): “La salute dei cittadini non conta”

Duro attacco del segretario regionale del PD Sicilia Anthony Barbagallo: “La sanità non è roba loro. In Sicilia infatti si discute di sanità ma si trascura l’elemento principale: la salute dei cittadini e un servizio sempre più carente mentre nei palazzi, e soprattutto fuori dai palazzi, rispuntano i “tavolini”, in cui si discute di nomine, poltrone, manager, chiusure di presidi ospedalieri a danno di intere comunità. Il tutto senza alcun coinvolgimento non soltanto delle opposizioni ma dell’intero Parlamento siciliano”.

“Siamo di fronte ad una vera e propria ebbrezza da arroganza del potere – prosegue il dem – da parte del centrodestra e del presidente della regione Schifani, lontano dai bisogno e dalle esigenze dei cittadini siciliani, sempre più di serie B rispetto al resto della nazione. Arroganza del potere che si è manifestata anche nell’università di Messina – aggiunge – dove il rettore Salvatore Cuzzocrea è stato costretto alle dimissioni per una vicenda che dimostra, ancora una volta, l’errata concezione della gestione della ‘res pubblica’. Nella scorsa legislatura proprio sull’ex rettore il PD ha presentato una specifica interrogazione alla Camera. Ora è necessario – conclude – che gli organismi preposti facciano la dovuta chiarezza”.