Nomine dei manager della sanità, Giuffrida: “Assolto nel processo”

La precisazione del commissario dell'ospedale Cannizzaro

CATANIA – Nomine dei manager della sanità: con una nota, il commissario dell’ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore Giuffrida precisa di essere stato assolto in un procedimento penale in cui era stato coinvolto come Direttore sanitario dello stesso Cannizzaro. Lo stesso processo, precisa ancora Giuffrida, è ancora pendente solo ai fini civilistici.

Nomine manager della sanità: la nota di Giuffrida

“Con riferimento alle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, il commissario dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, Salvatore Giuffrida, ha trasmesso alla Regione Siciliana una nota a chiarimento di alcune informazioni diffuse nelle scorse giornate. Il dottor Giuffrida ha infatti puntualizzato di essere stato assolto dal Tribunale di Catania, con sentenza 932/23 depositata il 18 settembre scorso, in un procedimento penale nel quale è stato coinvolto nella qualità di Direttore Sanitario e che in atto risulta pendente ai soli fini civilistici. Giuffrida ha trasmesso copia dell’estratto della sentenza all’Assessorato alla Salute e alla Commissione Affari Istituzionali”.