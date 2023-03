Non è sopravvissuto all’incidente: addio a Vincenzo Catanese

Lo scorso mese lo scontro lungo l'autostrada A18.

1' DI LETTURA

CATANIA. L’incidente era stato violento. E le condizioni del 33enne Vincenzo Catanese erano apparse subito critiche. Ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, il trasportatore di Ramacca non ce l’ha fatta: è deceduto nelle scorse ore nel suo letto d’ospedale.



Lo scontro era avvenuto lungo la A18 tra Giarre e Fiumefreddo. Ad entrare in collisione un tir che trasportava prodotti alimentari e una piccola autocisterna.

A restare gravemente ferito, come detto, era stato Vincenzo Catanese (sposato e padre di un bimbo) giunto al Cannizzaro in codice rosso.