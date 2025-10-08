Crede di avere un attacco di appendicite ma partorisce in ambulanza

Pochi giorni prima aveva fatto un test di gravidanza risultato negativo

“Non sapevo di essere incinta”. Megan Isherwood, 26 anni, residente nel Regno Unito, è finita in ospedale per una sospetta appendicite ma di lì a poco ha dato alla luce il bambino che portava in grembo a sua insaputa. La donna accusava dolori lancinanti al fianco destro.

I medici hanno ordinato ecografie e Tac e, con grande sorpresa, hanno visto una piccola testa e un piedino e si sono resi conto che Megan era incinta, nonostante pochi giorni prima avesse fatto un test di gravidanza risultato negativo.

La 26enne, che lavora come bar manager, è stata trasferita con urgenza da un ospedale all’altro, ma durante il tragitto ha partorito il piccolo Jackson, nato il 9 settembre e dal peso di 2,1 kg.

La neo mamma: “Non sapevo di essere incinta”

“Ero senza parole – ha raccontato al “The Sun” – non riuscivo a credere a quello che era appena successo. Non avevo pancia, nessun sintomo, è arrivato completamente dal nulla. Non cambierei nulla, se non il fatto che avrei voluto che Jackson mi facesse sapere della sua presenza prima di nascere. È un miracolo”.

Il giorno del parto, Megan Isherwood si era sentita male al risveglio e aveva chiesto alla sua amica, Gabbie Rose, di portarle una bottiglia di Coca-Cola perché pensava di avere la glicemia bassa.

“Quando Gabbie è arrivata mi ha detto che sembravo terribile, che ero tutta piegata in due e che dovevo andare in ospedale – ha svelato – Ho una soglia del dolore molto alta, quindi sapeva che c’era qualcosa che non andava”.

L’amica ha chiamato il numero d’emergenza e l’ambulanza è arrivata entro un’ora. I paramedici, dopo averla visitata, hanno ipotizzato un’appendicite a causa del dolore al fianco destro, del battito accelerato e della nausea.

Megan racconta il parto: “Ero scioccata e confusa”

Megan Isherwood è arrivata nel primo ospedale alle 17:30. “I medici hanno deciso di fare una Tac e un’ecografia per escludere la gravidanza – ha confessato – ma è stato allora che hanno trovato una testa e un piede. Mi hanno subito trasferita all’ospedale di Burnley, dove c’è un reparto maternità”.

Durante il tragitto, il bambino è venuto al mondo. “Congratulazioni, è un maschietto”, le ha detto un paramedico. “Ero scioccata e confusa, non riuscivo a credere a quello che era appena accaduto”, ha raccontato la neo mamma.

Il bambino è nato con sette settimane di anticipo

Jackson è nato con sette settimane di anticipo e, pochi minuti dopo la nascita, ha smesso di respirare diventando cianotico. Per fortuna, i paramedici sono riusciti a rianimarlo prima dell’arrivo in ospedale.

Il neonato è stato portato in terapia intensiva neonatale, mentre Megan Isherwood è stata trasferita in sala parto e poi in una stanza del reparto postnatale.

Lì le è stato detto che sia lei che Jackson avevano un’infezione, ma entrambi si sono completamente ripresi dopo un ciclo di antibiotici. Poche ore dopo il ricovero, Megan ha potuto vedere Jackson per la prima volta. “Non sembrava vero – ha spiegato – Faticavo a rendermi conto di cosa fosse successo”.

Un paio di giorni dopo, Jackson ha smesso nuovamente di respirare, ma i medici sono riusciti ancora una volta a salvarlo.

“Non si è fatto notare prima di nascere – ha detto la giovane – ma di certo lo ha fatto dopo, rischiando di morire due volte. È un bambino davvero coraggioso. Quando l’ho detto alla mia famiglia, non riuscivano a crederci e, a dire il vero, neanche io ancora ci credo”. Jackson è stato finalmente dimesso il 25 settembre e da allora è a casa con la mamma, felice e in salute.

