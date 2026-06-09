Incendio a Vergine Maria

PALERMO – Non uno, ma due incendi. Nelle stesse ore in cui venivano appiccate le fiamme davanti al ristorante-pizzeria Ulisse in Piazza Rossi a Tommaso Natale, qualcun altro entrava in azione nella spiaggia di Vergine Maria e dava fuoco a un chiosco.

Nel primo caso le fiamme non si sono propagate all’interno del locale, mentre nel secondo sono andate distrutte le pedane del chiosco in allestimento.

La pizzeria e il chiosco a Vergine Maria: stessa mano

Due episodi che rimandano ad una stessa mano. C’è chi segna una fetta di territorio con i colpi di Kalashnikov, le bottiglie di liquido infiammabile e gli incendi.

Clima di tensione da Tommaso Natale a Resuttana

Da Tommaso Natale e Resuttana, dalla pizzeria Ulisse al chiosco sulla spiaggia: il clima è di tensione. La Procura di Palermo e gli investigatori sono al lavoro per cercare di individuare gli autori delle intimidazioni. L’ipotesi e che si tratti di un gruppo emergente, che si muove in autonomia o con l’autorizzazione di qualcuno.