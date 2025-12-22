Imbarcano la nonna morta sull’aereo: “È solo stanca”

"È arrivata in sedia a rotelle. Le tenevano la testa sollevata"

Una famiglia britannica è accusata di aver fatto salire la nonna morta su un volo easyJet in partenza da Malaga e diretto all’aeroporto di Gatwick. A raccontare la vicenda è il “Daily Mail”.

Stando ai testimoni, i familiari dell’anziana avrebbero detto al personale di bordo che l’anziana non stava bene e che si era addormentata.

Poco prima del decollo, però, l’equipaggio è stato avvisato che la donna era deceduta. L’aereo è tornato indietro ed è poi decollato con un ritardo di 12 ore.

Nonna morta su aereo, le testimonianze

Alcuni passeggeri hanno raccontato che il corpo era stato spinto in sedia a rotelle fino alla parte posteriore dell’aereo e sollevato sul sedile con l’aiuto di cinque familiari.

L’addetto all’imbarco aveva notato le cattive condizioni di salute della nonnina. Il gruppo sarebbe stato comunque autorizzato a salire a bordo dopo aver detto che l’anziana era “solo stanca”.

L’aereo ha quindi iniziato a rullare verso la fine della pista. Si è però fermato bruscamente pochi istanti prima del decollo quando l’equipaggio, insospettito, si è reso conto che l’anziana era morta.

Per easyJet l’anziana era viva al momento dell’imbarco

Secondo quanto dichiarato da EasyJet, la passeggera sarebbe stata in possesso di un certificato di idoneità al volo. Ma soprattutto sarebbe stata in vita al momento dell’imbarco.

“EasyJet, da quando fate salire i morti sugli aerei? Sul serio!”, ha sbottato la passeggera Petra Boddington. Per poi aggiungere: “So che non è una cosa su cui ridere perché qualcuno è davvero morto, ma il personale di terra di easyJet ha permesso a una persona che sembrava completamente morta di salire sull’aereo e poi, guarda caso, proprio mentre stavamo per decollare è morta”.

“Non ti fanno salire se sei ubriaco, ma a quanto pare va bene se sei morto e sembri morto, e lei sembrava davvero morta, su una sedia, spinta dalla famiglia – ha continuato – Mentre passava, tutti dicevano: ‘Oh mio Dio, sembra morta’”.

“A occhio nudo sembrava già morta, accasciata e incosciente su una sedia a rotelle – ha concluso – Perché allora le è stato permesso di salire sul volo e di mandare all’aria i piani di tutti… solo per far risparmiare alla famiglia i costi di rimpatrio?”.

Cosa ha offerto la compagnia ai passeggeri per il ritardo

Elizabeth Rowland, 19 anni, che vive a Marbella e stava volando in Inghilterra con il partner per andare a trovare la famiglia, ha raccontato al” Daily Mail” che dal primo momento in cui ha visto la donna, in sedia a rotelle, con un collare cervicale e sostenuta da un cuscino per il collo, ha capito che “non era più con noi”.

“La famiglia cercava di svegliarla dicendo: ’Mi senti? Stiamo per salire sull’aereo, stiamo per imbarcarci’, cercando anche di farle bere qualcosa…Le parlavano e si comportavano come se fosse viva”, ha raccontato. Una volta reimbarcati, easyJet ha offerto ai passeggeri una bevanda calda e uno snack gratuiti.

Un’altra passeggera, Tracy-Ann Kitching, ha espresso la sua indignazione sui social media. “L’ho vista entrare sull’aereo in sedia a rotelle – ha scritto su Facebook – qualcuno le teneva la testa mentre passava accanto a me! Un vero medico a bordo ha confermato che era già morta quando l’hanno sistemata sul sedile”.

Riguardo ai familiari che avevano portato la donna morta a bordo, ha detto: “Spero che le autorità spagnole siano durissime con loro!”.

Nonna morta su aereo, la versione di easyJet

“Il volo EZY8070 da Malaga a Londra Gatwick è rientrato allo stand prima della partenza a causa di un passeggero a bordo che necessitava di assistenza medica urgente”, ha dichiarato un portavoce di easyJet.

“Il volo è stato raggiunto dai servizi di emergenza, ma purtroppo il passeggero è deceduto – ha aggiunto – I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici del passeggero e stiamo offrendo supporto e assistenza in questo momento difficile”.

“Il benessere dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è sempre la massima priorità per easyJet e desideriamo ringraziare i passeggeri per la comprensione dimostrata per il ritardo”, ha concluso.

