Noto, 14enne danese scomparso in mare: recuperato il cadavere

Era disperso da 5 giorni

LIDO DI NOTO – Dopo cinque giorni di ricerche è stato trovato il corpo senza vita del 14enne turista danese, disperso da venerdì nello specchio di mare antistante il Lido di Noto.

Noto, 14enne danese scomparso: recuperato il cadavere

A recuperarlo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco durante una ricerca nel fondale di Noto. Sul posto, al momento del ritrovamento, per la Guardia Costiera c’erano la motovedetta d’altura CP 323 di Siracusa e quella costiera CP 763 dell’ufficio marittimo di Portopalo di Capo Passero, oltre a personale via terra della delegazione di Spiaggia di Avola coadiuvato da personale volontario della locale Protezione civile.

Nelle operazioni di ricerca sono stati impegnati uomini e mezzi della guardia costiera, dei vigili del fuoco, della marina militare, della guardia di finanza, della polizia di stato, dei carabinieri e della locale protezione civile.