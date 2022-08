Notte di paura a Cerda: incendio in casa per un corto circuito

E' successo in via Paolo Borsellino

1' DI LETTURA

Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nella notte per un incendio divampato a Cerda (Palermo) in via Paolo Borsellino in un’abitazione a tre piani. Sono stati messi in salvo i residenti. Il rogo ha danneggiato una parte dell’immobile. Pare che le fiamme siano partite da un corto circuito. Non si registrano feriti.