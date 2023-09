Novella Calligaris: “Traversata dello Stretto? Se lo sport chiama io rispondo”

Dopo 50 anni, il tentativo di battere il record

1' DI LETTURA

CATANIA – “Quando lo sport chiama, io ci sono sempre. Domani tornerò in acqua, a distanza di 49 anni. Ringrazio il sindaco, l’Amministrazione comunale e tutti voi per la calorosa accoglienza”. Così la campionessa olimpionica Novella Calligaris, 68 anni, ha commentato il tentativo di battere il record della traversata dello Stretto di Messina in programma per domani.

La traversata si svolge infatti nel giorno del cinquantesimo anniversario del record del mondo registrato dalla Calligaris a Belgrado sugli 800 stile libero (8’52″973). promossa per celebrare i 75 anni dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, è stata presentata oggi nella sede del Comune di Messina. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro e la stessa ex campionessa olimpionica.

La Calligaris, presidente di Anaoai e detentrice del primo record mondiale della storia del nuoto italiano, vanta nel suo palmares anche una medaglia d’argento e due di bronzo alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972. Nelle acque dello Stretto si tufferanno anche una ventina di atleti che hanno fatto parte della nazionale italiana. Il ritrovo dei partecipanti alla traversata sarà alle ore 8, al lido Horcynus Orca a Capo Peloro, con partenza tra le 9 e le 10 e arrivo a Cannitello a Villa San Giovanni.