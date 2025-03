Nucleare, Pichetto Fratin “Ddl non contrasta con referendum”

ROMA (ITALPRESS) -“Noi oggi consumiamo circa 300 miliardi di kWh di energia elettrica, tutte le previsioni, gli analisti prevedono che nei prossimi 15- 20 anni questo consumo sarà più che raddoppiato, noi non raggiugeremo questo obiettivo senza anche l’immissione del nuovo nucleare, con piccoli reattori per soddisfare le esigenze degli italiani”.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di Radio 24. “Sulla tempistica si parla di un paio d’anni per essere pronti con il quadro giuridico” ha aggiunto “e all’inizio del prossimo decennio verranno fatte le valutazioni sulle centrali, quando ci saranno gli small modular reactor”. Il ministro Pichetto Fratin ha ricordato che “i referendum in Italia sono abrogativi, questa scelta non va a contrastare quella decisione, il disegno di legge dice che non ci saranno più le grandi centrali”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).