 Nuoro, sequestrata una delle più grandi piantagioni di marijuana d'Italia
Nuoro, sequestrata una delle più grandi piantagioni di marijuana d’Italia

Blitz dei carabinieri con quattro arresti e un denunciato
NUORO – Sequestrata dai carabinieri di Nuoro una delle più grandi piantagioni di marijuana rinvenute in Italia, oltre 35.000 piante messe a dimora e 13.000 in fase di essiccazione, il tutto per un peso complessivo di circa 3 tonnellate e mezza, che se spacciate al dettaglio avrebbero fruttato circa 31 milioni di euro (15 milioni di dosi circa).

Questa mattina i militari del comando provinciale arrestato quattro persone nei comuni di Orani e Silanus, nel Nuorese, e Buddusò nel Sassarese, con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. Un quinto soggetto è stato denunciato.

