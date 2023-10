Primo sorriso per la Nuoto Catania: 15-12 alla R. N. Salerno

Nella Terza giornata di campionato

CATANIA – La Nuoto Catania conquista la sua prima vittoria stagionale battendo la R.N.Salerno 15-12. Non poteva esserci regalo di compleanno migliore per il tecnico Giuseppe Dato, che proprio oggi compie gli anni.

La cronaca

I primi a imporsi sono i padroni di casa con la rete di Slobodien 0-1, poi pareggia il Salerno con Bertoli 1-1 e poco dopo raddoppia con Luongo 1-2. Nella seconda frazione pareggia i conti il capitano Giorgio Torrisi 2-2. Luongo trasforma un rigore 2-3. Subito dopo pareggia Murisic dalla distanza 3-3. Il Salerno va a segno con Parrilli 3-4. Poco dopo pareggia Russo per la Nuoto Catania 4-4. I padroni di casa vanno in vantaggio con Muscat 6-4 (doppietta).

Gli ospiti rispondono con la rete di Vrbnjak 6-5. Subito dopo trova la rete Eugenio Russo 7-5.

Nella penultima frazione va a segno Vrbnjak 7-6. Poi va a segno Muscat 8-6. Successivamente Gallo trasforma un rigore 8-7. La Nuoto Catania si impone con Mario Marangolo 9-7, poi è Capitan Torrisi a siglare la rete del 10-7. Il Salerno accorcia le distanze con Luongo 10-8. Russo sigla la rete del 11-8, a cui segue la rete degli ospiti 11-9. L’ultima frazione si apre con la rete di Samuele Catania 12-9. Poi va a segno Gallo 12-10. L’attaccante maltese Muscat sigla la rete del 13-10, poi il Salerno si impone con Pica 13-11. E poi con Gallo (su rigore) 13-12. Capitan Torrisi sigla la rete del 14-12. Chiude il match la rete di Muscat 15-12.

Il dopo-match

Queste le parole del presidente Torrisi al termine della gara: “Giuseppe Dato meritava assolutamente questo buon compleanno da parte dei suoi ragazzi! Credo che la classifica è stata avara con noi, le prime due partite meritavamo qualcosa in più, soprattutto l’ultima a Bologna. Se ci fosse stata una conduzione arbitrale più equa avremmo portato a casa altri tre punti. Oggi è stata una gran partita, abbiamo visto delle giocate importanti. Sono contento degli acquisti che abbiamo fatto che stanno dando dimostrazione di meritare la massima serie del campionato italiano. Questa squadra gioca una bella pallanuoto e di questo va dato merito al tecnico”.

Queste le dichiarazioni del tecnico Giuseppe Dato: “Quello di oggi è stato un bellissimo regalo di compleanno, perché si tratta della prima vittoria di un gruppo nuovo, anzi possiamo dire stravolto negli uomini e nelle gerarchie. Non è facile arrivare a queste partite, contro una squadra che è tra le prima otto nelle finali di Coppa Italia, con questa personalità. Sono molto contento. I ragazzi meritavano, aldilà dei tre punti che sono importanti, che il loro lavoro e i loro sacrifici venissero elogiati e premiati”.

Tabellino

NUOTO CATANIA-CHECK-UP RN SALERNO 15-12

NUOTO CATANIA: F. Ghiara, M. Ferlito, S. Slobodien 1, R. Torrisi, A. Gullotta, M. Marangolo 1, G. Torrisi 3, V. Nicolosi, J. Muscat Melito 5, E. Russo 3, L. Murisic 1, S. Catania 1, M. Rossi, F. Giuliano. All. Dato

CHECK-UP RN SALERNO: G. Taurisano, M. Luongo 3, A. Fortunato, C. Sanges 1, G. Parrilli 1, D. Gallozzi, I. Vrbnjak 2, V. Gallo 3, D. Presciutti, Z. Bertoli 1, S. Maione, D. Pica 1, D. De Simone, M. Barela. All. C. presciutti

Arbitri: D. bianco e Paoletti

Parziali: 1-2 6-3 4-4 4-3 Spettatori 200 circa. Gallozzi e Parrilli (S) usciti per limite di falli nel terzo tempo. Marangolo, Catania e Ferlito (C), Gallo (S) usciti per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 7/16, Salerno 5/17 +3 rigori.