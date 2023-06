Nuoto Catania, lasciano il club Caruso e Guimaraes

Due giocatori che hanno lasciato il segno

1' DI LETTURA

CATANIA – La Nuoto Catania saluta il portiere Enrico Caruso, che per tre anni ha fatto parte del team, e Gustavo De Freitas Guimaraes. Il primo, in questi 3 anni, è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A1 nella stagione 20/21, della permanenza nella massima serie nella stagione 21/22 e in quella appena conclusa.

Per quanto riguarda il secondo, invece, è stata una decisione condivisa tra società e giocatore dopo un anno di permanenza a Catania, anche per assecondare la volontà di Grummy di rientrare in patria. Una stagione ricca di enormi soddisfazioni, su tutte il gol ad Anzio a 6 secondi dalla fine in gara 3 semifinale play-out che ha consentito alla Nuoto Catania di costringere ai rigori Anzio e salvare la massima serie già in quella serata.