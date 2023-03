Nuoto Catania, pareggio amaro contro Bogliasco

Non cambia nella classifica di Serie A1

2' DI LETTURA

CATANIA – Il pareggio alla Scuderi tra Nuoto Catania e Bogliasco è un pareggio che lascia l’amaro in bocca e tanta delusione. Per la classifica non cambia nulla, i rossazzurri restano penultimi a quota 10 punti, il Bogliasco invece è ultimo a quota 5.

LA CRONACA

I primi ad andare a segno sono i padroni di casa con Riccardo Torrisi 1-0, poco dopo pareggia Guidaldi 1-1. A realizzare la rete del vantaggio rossazzurro e’ Privitera 2-1. Nella seconda frazione va a segno Russo 3-1, va a segno poi Privitera 4-1, accorcia le distanze Radojevic 4-2. Broggi Mazzetti sigla la rete del 4-3 a un minuto dal termine della seconda frazione. Privitera sigla la rete del 5-3. Nella penultima frazione la Nuoto Catania si impone ancora con Privitera 6-3. Poco dopo è Eskert a siglare la rete del 7-3. Per il Bogliasco va a segno Gavazzi 7-4. Camilleri con determinazione sigla la rete del 8-4. Per gli ospiti è Canepa a realizzare la rete del 8-5. Raddoppia Brambilla Di Civesio 8-6.

Nell’ultima frazione il Bogliasco si porta sul meno uno grazie alla rete di Brambilla Di Civesio 8-7. Grummy realizza la rete del 9-7, il Bogliasco accorcia 9-8. Puccio pareggia 9-9 a tre minuti dal termine. Camilleri sigla la rete del 10-9. Rigore per il Bogliasco, Brambilla Di Civesio tira ma il pallone viene respinto da Enrico Caruso. Gullotta sigla la rete del 11-9. Mudrazija accorcia le distanze 11-10 a 1.27 dalla fine, ma non è finita. Guidaldi riesce a pareggiare a 7 decimi di secondo dalla fine 11-11.

POST PARTITA NUOTO CATANIA

Queste le parole del tecnico Peppe Dato al termine del match: “Abbiamo sbagliato tanto producendo una grande quantità di occasioni. Spesso siamo stati frettolosi, imprecisi e a volte impauriti. A questo livello tutto ciò poi lo paghi e gli avversari oggi ne hanno approfittato. Dispiace perché il gol del pareggio, arrivato proprio sul finale, è un vero peccato”.

Deluso e amareggiato il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi: “Sono molto deluso dal gioco espresso dalla mia squadra. Siamo stati disordinati in difesa e inefficaci in attacco. Non si possono sprecare tutte quelle superiorità numeriche. Poi come al solito perdiamo completamente la testa nell’ultima frazione di gioco. Onore al Bogliasco che non ha mai mollato e ha ripreso meritatamente la partita”.

IL TABELLINO

NUOTO CATANIA-NETAFIM BOGLIASCO 1951 11-11

NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert 1, G. La Rosa, R. Torrisi 1, V. Nicolosi, A. Gullotta 1, S. Camilleri 2, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 4, E. Russo 1, S. Catania, Calì. All. Dato

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti 1, F. Gavazzi 1, J. Blanchard, G. Guidaldi 2, N. Mudrazija 1, F. Brambilla Di Civesio 2, G. Boero, F. Radojevic 2, D. Puccio 1, A. Canepa 1, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Paoletti e Calabrò

Note: Spettatori 300 circa. Broggi Mazzetti (B) uscito per limite di falli nel secondo tempo, Boero (B) nel terzo tempo, Catania, Russo e Privitera (C) nel quarto tempo, Gavazzi e Mudrazija (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 4/25, Bogliasco 6/17 + 1 rigore fallito.